Стерлинг рассказал, на что потратил первый крупный гонорар

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал о своей первой серьёзной покупке на гонорар, заработанный в смешанных единоборствах.

«На что я потратил первый большой гонорар? Трусы (смеётся). Я шучу… Я купил Audi, мне нравятся эти машины, и это была Audi A4, я потратил на неё первые серьёзные деньги. Когда у вас появляются какие-то деньги, вы начинаете гордиться тем, что можете что-то купить, особенно учитывая вложенный тяжёлый труд», – сказал Стерлинг в подкасте Джейка Пола.

Ранее в интервью Стерлинг объяснил, почему соотечественник Шон О’Мэлли не навяжет ему конкуренцию на турнире UFC 292, который состоится 20 августа в Бостоне (США).

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