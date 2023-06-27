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Фьюри: не могу дождаться, когда вы все увидите, что я приготовил для вас, ребята

Фьюри: не могу дождаться, когда вы все увидите, что я приготовил для вас, ребята
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Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о своей готовности провести бой.

«Король в супертяжёлом весе не может дождаться своего следующего боя. Я тренируюсь каждый день с Рождества, пытаясь устроить бой. Я пробовал устроить бой со многими бойцами, но мне не повезло, однако меня это не остановит.

Я счастлив каждый день, когда просыпаюсь! Знаю, что бог любит меня! И всё будет так, как должно быть всегда. Не могу дождаться, когда вы все увидите, что я приготовил для вас, ребята», — написал Фьюри в своей социальной сети.

В своём последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив Фьюри победу техническим нокаутом.

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