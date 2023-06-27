Экс-чемпион UFC Пётр Ян провёл спарринг с боксёром
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Пётр Ян провёл спарринг с боксёром академии единоборств РМК Марком Урвановым. Соответствующим видео поделилась пресс-служба RCC.
Экс-чемпион UFC Пётр Ян провёл спарринг с боксёром Марком Урвановым:
Напомним, Ян в последнем поединке встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.
Таким образом, Пётр потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
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