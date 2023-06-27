Чендлер рассказал, когда ожидает свой бой с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер заявил, что рассчитывает провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором в течение следующих шести месяцев.
«Я думаю, Конор вернётся. Мне не кажется, что он пожелает запятнать своё наследие и в какой-то момент вдруг решит не возвращаться. Предположительно, у USADA был обратный отсчёт: шесть месяцев.
Многие говорят об исключениях. Конечно, это всё сейчас обсуждается. Но я знаю, что в любом случае буду продолжать двигаться вперёд. Я верю, что буду драться с Конором в течение следующих шести месяцев, и это будет одна из самых больших платных трансляций, которые мы когда-либо видели. Я намерен выйти и нокаутировать его в течение первых двух раундов», — сказал Чендлер на канале Daniel Cormier в YouTube.
Ранее стало известно, что Конор не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участие в боях, если не получит послабления от организации.
Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:
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