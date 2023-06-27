Бетербиев: не был сильно удивлён тому, что судьи всячески пытались помочь Ярду

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) вспомнил свой поединок с британцем Энтони Ярдом. Он проходил в конце января 2023 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.
«На этом уровне такие бои не могут быть лёгкой прогулкой. Это был хороший бой. Мне кажется, Ярд в том бою был лучше, чем когда-либо. Когда смотрел его с другими ребятами, даже с Ковалёвым, он там не светился так. Он дышал хорошо, они хорошо подготовились.
Я, если честно, отошёл от всего этого, от любительского бокса. Но домашнее судейство было всегда. И в футболе, и везде. Я оставляю место тому, что это нормально. Ну, не нормально, однако на это все уже смотрят спокойно. Я не был сильно удивлён тому, что судьи всячески пытались помочь Ярду. Но, конечно, это неправильно», – сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
О восстановлении после боя с Энтони Ярдом:
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