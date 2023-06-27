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Легендарный судья UFC: Маск и Цукерберг? Если это не фрик-бой, то что?

Легендарный судья UFC: Маск и Цукерберг? Если это не фрик-бой, то что?
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Легендарный в прошлом судья UFC Джон Маккарти раскритиковал возможный поединок между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Недавно Дана Уайт сказал, что они не занимаются проведением фрик-боёв. Но суть в том, что он сначала говорит одно, потом совершенно другое. Дана делает то, что приносит деньги. Если это не фрик-бой, то что это? Поверьте, такое позорище вы видеть не хотите», — приводит слова Маккарти MMA News.

Напомним, Цукерберг и Маск устроили перепалку в социальных сетях и договорились о поединке в октагоне в Лас-Вегасе. Позже глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать этот поединок, и заявил, что оба бизнесмена настроены серьёзно.

Ряд бойцов UFC также выразили желание помочь в тренировках Илону Маску и Марку Цукербергу.

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