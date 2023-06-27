Дю Плесси посоветовал чемпиону UFC Адесанье быть осторожнее в своих желаниях

Боец смешанных единоборств из ЮАР, шестой номер рейтинга UFC в средней весовой категории Дрикус Дю Плесси обратился к чемпиону UFC Исраэлю Адесанье.

«Будь осторожен в своих желаниях. Мне всё равно, на что он там надеется, я выиграю на своих условиях, это неизбежно. А потом подерусь с Адесаньей за пояс. Мне не нужны надежды. Надеются те, кто думает, что победа можно прийти случайно. Я выигрываю не случайно и не потому, что Адесанья надеется на это. Я выигрываю благодаря упорному труду и потому, что я лучший боец», — сказал Дю Плесси в интервью The Schmo.

Ранее Исраэль Адесанья заявлял, что надеется на победу Дю Плесси в претендентском поединке с Робертом Уиттакером, так как потом хочет подраться с Дрикусом.