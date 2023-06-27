Нганну: бой с Уайлдером более реален, чем с Джоном Джонсом

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну высказался о потенциальных поединках с Деонтеем Уайлдером и Джоном Джонсом.

«Бой с Деонтеем более реален, чем поединок с Джоном Джонсом. До того как команда Уайлдера получила предложение от Энтони Джошуа на декабрьский бой, мы вели переговоры, чтобы провести два боя — по боксу и ММА. В этом мы достигли договорённости», — сказал Нганну в интервью TMZ Sports.

В январе Нганну освободил титул в UFC и покинул промоушен на правах свободного агента, не договорившись о новом контракте. 16 мая Фрэнсис подписал контракт с PFL.

Нганну неоднократно заявлял о желании провести боксёрский бой, прежде чем вернуться в ММА.