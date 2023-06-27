Де Риддер принял вызов Анатолия Малыхина и готов подраться с россиянином в конце года

Нидерландский боец смешанных единоборств, действующий чемпион One в средней весовой категории Ренье де Риддер принял вызов российского бойца Анатолия Малыхина.

«Это то, чего я бы хотел. Как можно скорее защитить свой титул против свежей крови, а потом устроить реванш с Малыхиным в конце года, независимо от веса. Давайте сделаем это!» — написал де Риддер на своей странице в социальных сетях.

На прошлой неделе Анатолий Малыхин выиграл техническим нокаутом у Аржана Бхуллара и стал новым чемпионом One в тяжёлом весе. Кроме того, российский боец владеет титулом в полутяжёлом дивизионе, который завоевал как раз в поединке с Ренье де Риддером. В декабре прошлого года Малыхин нокаутировал нидерландца в первом раунде.