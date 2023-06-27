Арман Царукян: Оливейра будет следующим соперником Махачева
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян считает, что следующим соперником Ислама Махачева станет бразилец Чарльз Оливейра.
«Думаю, соперником Махачева станет Чарльз Оливейра. Потому что Дана Уайт хочет этот бой, а если он чего-то хочет, то это случается», — сказал Царукян в интервью LowKick MMA.
Напомним, в октябре прошлого года Ислам Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой и выиграл удушающим приёмом, став новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.
Свой следующий бой Махачев должен провести также в октябре в Абу-Даби. Однако официально соперник россиянина не был объявлен. Последний бой Ислам провёл с Алексом Волкановски в феврале и выиграл единогласным решением судей.
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