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Комментатор UFC предположил, почему Дариуш проиграл Оливейре

Комментатор UFC предположил, почему Дариуш проиграл Оливейре
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Комментатор UFC Джон Аник прокомментировал поражение Бенеила Дариуша от Чарльза Оливейры на турнире UFC 289, который прошёл в начале июня в Ванкувере (Канада).

Оливейра выиграл у Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Для Бенеила это первое поражение после беспроигрышной серии из восьми поединков.

«Похоже, что его высокий бойцовский IQ и инстинкты отсутствовали в тот момент, когда Дариуш больше всего нуждался в них. Было интересно взглянуть на то, как Бенеил провёл неделю перед боем. Я обратил внимание, что перед боем в раздевалке были дети Дариуша. Это не лучшая атмосфера, чтобы пробудить инстинкты. Мне кажется, если бы он мог получить второй шанс, то провёл бы эту неделю по-другому», — сказал Аник в своём подкасте.

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