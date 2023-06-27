Малыхин: нет условий, на которые я соглашусь перейти в UFC
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин заявил, что не примет предложение UFC ни на каких условиях.
«Нет таких условий, на которых я перейду в UFC. Когда я был никому не нужен, мистер Чатри и One дали мне работу, дали мне дом, и я за деньги своих не продаю. Какую бы цену за меня ни предложили сейчас или в будущем в UFC, пока я нужен в One, пока я боец One, я останусь в этой организации. И если One меня не уволит, то я хочу закончить свою карьеру здесь. Так что нет такой суммы, за которую я уйду в UFC», — приводит слова Малыхина MMA.Metaratings.ru.
В активе Анатолия Малыхина 13 побед в 13 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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