Нганну: Ган был идеальным соперником для Джонса, со мной он так драться не сможет

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну высказался о победе Джона Джонса над Сирилем Ганом и заявил, что бой с ним сложился бы иначе.

«Джонс никогда не сталкивался с таким парнем, как я. С настоящим универсальным тяжеловесом. Ган ничего не мог противопоставить ему в борьбе, со мной он так не сможет. Сириль же был идеальным соперником для Джона, потому что не представлял для него прямой угрозы. Ган не из тех, кто может вырубать одним ударом. В бою с такими соперниками ты спокойно можешь бить, но если ты дерёшься с парнем, который может нокаутировать тебя одним ударом, то ты дважды подумаешь, прежде чем рискнуть», — сказал Нганну в интервью TMZ Sports.

Напомним, Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в марте этого года и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.