Илия Топурия рассказал о знакомстве с футболистом Серхио Рамосом
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Испанский непобеждённый боец грузинского происхождения Илия Топурия, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, рассказал о том, как познакомился с футболистом «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамосом.
«Это произошло примерно год назад. После одного из моих поединков, он написал мне, начал следить. Периодически переписывались. Перед боем с Эмметтом он сказал, что приедет поддержать меня. Серхио сказал, что у него сейчас отпуск, нет матчей и он придёт», — сказал Топурия в шоу The MMA Hour.
В минувшие выходные Топурия выиграл единогласным решением судей у Джоша Эмметта и благодаря этому поднялся на пятую строчку рейтинга полулегковесов UFC. Серхио Рамос приезжал на турнир, чтобы поддержать Топурию.
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