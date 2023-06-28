Чемпион UFC Морено: Альбази не заслужил титульный поединок

Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндон Морено заявил, что не считает Амира Альбази претендентом на титул.

В начале июня на турнире UFC on ESPN 46 Альбази выиграл раздельным решением судей у Кая Кара-Франса и после этого потребовал титульный поединок.

«Я не буду врать, на мой взгляд, Кай выиграл тот бой, но это был очень близкий поединок. На мой взгляд, сейчас Альбази не заслуживает титульный шанс, но все решения о моих следующих боях будет принимать UFC», — приводит слова Морено MMA Fighting.

Напомним, в январе Морено выиграл у Дейвисона Фигейреду и завоевал титул чемпиона. 8 июля на турнире UFC 290 Морено проведёт очередную защиту пояса в поединке с Александром Пантожей.