Малыхин: Нганну не прошёл бы мою проверку

Российский боец смешанных единоборств, чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал, что хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.

«Я, конечно же, хотел бы встретиться с Фрэнсисом Нганну, чтобы посмотреть, на что он способен, настолько ли он силён, как все думают. Я думаю, он не прошёл бы мою проверку», — приводит слова Малыхина MMA.Metaratings.

В активе Анатолия Малыхина 13 побед в 13 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Нганну в январе освободил титул в UFC и покинул промоушен на правах свободного агента, не договорившись о новом контракте. 16 мая Фрэнсис подписал контракт с PFL. Всего у Нганну 17 побед и три поражения в ММА.