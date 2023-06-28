Малыхин: Нганну не прошёл бы мою проверку
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал, что хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.
«Я, конечно же, хотел бы встретиться с Фрэнсисом Нганну, чтобы посмотреть, на что он способен, настолько ли он силён, как все думают. Я думаю, он не прошёл бы мою проверку», — приводит слова Малыхина MMA.Metaratings.
В активе Анатолия Малыхина 13 побед в 13 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Нганну в январе освободил титул в UFC и покинул промоушен на правах свободного агента, не договорившись о новом контракте. 16 мая Фрэнсис подписал контракт с PFL. Всего у Нганну 17 побед и три поражения в ММА.
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