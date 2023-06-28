Сехудо рассказал, кого считает фаворитом боя Илон Маск — Марк Цукерберг

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американский ветеран Генри Сехудо поделился мнением об ожидаемом поединке между известными американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском. Ранее Цукерберг принял вызов со стороны Маска.

«Думаю ли я, что этот бой действительно может состояться? Сто процентов. Но самое главное для меня то, что эти парни зарабатывают так много денег. Так есть ли у них время на тренировки и соревнования? Когда ты бизнесмен такого уровня, тебе постоянно кто-то звонит.

Что касается боя, то если у кто-то и есть преимущество, то это, вероятно, Илон Маск, потому что он намного тяжелее, немного практиковался в джиу-джитсу. Он немного старше, более сообразительный и немного лучше разбирается в стратегии», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: