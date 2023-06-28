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Мокаев заявил о начале тренировочного лагеря в клубе «Динамо» в Дагестане

Мокаев заявил о начале тренировочного лагеря в клубе «Динамо» в Дагестане
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Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о начале тренировочного сбора в Дагестане.

«Начал борцовский сбор в клубе «Динамо» в Дагестане (Махачкала). Здесь так много молодых и перспективных борцов! Анонс боя будет совсем скоро!» — написал Мокаев.

Фото: Из личного архива Мухаммада Мокаева

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму. Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:

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