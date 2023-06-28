Илон Маск высказался о проведённом спарринге для подготовки к бою с Цукербергом

Известный американский предприниматель Илон Маск дал краткий комментарий по поводу проведённой тренировки с учёным Лексом Фридманом, который является обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу. Ранее другой бизнесмен, Марк Цукерберг, принял вызов со стороны Маска.
«Это было весело», — написал Маск.
Напомним, первоначально Маск написал, что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что тот попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».
Ранее мама Илона Маска заявила, что выступает категорически против поединка сына с Цукербергом, попросив прекратить разговоры об их бое, чтобы об этой идее поскорее забыли.
Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:
- 28 июня 2023
-
10:35
-
09:52
-
09:31
-
09:21
-
00:54
-
00:19
- 27 июня 2023
-
23:50
-
23:28
-
22:50
-
22:28
-
22:16
-
21:29
-
20:33
-
20:18
-
19:50
-
19:37
-
18:57
-
18:37
-
17:54
-
17:36
-
16:40
-
15:27
-
14:30
-
14:20
-
13:58
-
13:29
-
13:02
-
12:14
-
12:00
-
11:17
-
11:05
-
10:40
-
10:26
-
10:15
-
09:50