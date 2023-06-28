Илон Маск высказался о проведённом спарринге для подготовки к бою с Цукербергом

Известный американский предприниматель Илон Маск дал краткий комментарий по поводу проведённой тренировки с учёным Лексом Фридманом, который является обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу. Ранее другой бизнесмен, Марк Цукерберг, принял вызов со стороны Маска.

«Это было весело», — написал Маск.

Напомним, первоначально Маск написал, что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что тот попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».

Ранее мама Илона Маска заявила, что выступает категорически против поединка сына с Цукербергом, попросив прекратить разговоры об их бое, чтобы об этой идее поскорее забыли.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: