Боец UFC объяснил, чем Илон Маск похож на Хабиба Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Терренс Маккинни провёл параллель между бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским предпринимателем Илоном Маском. Недавно мама Маска выступила против организации его боя с Марком Цукербергом.

«Лучшие спортсмены отдают всё. Они работают на максимуме в октагоне, на корте, на поле, на площадке. Они проливают кровь. Пропускают важные семейные моменты. Занимаются много долгих дней и одиноких ночей. Но наступает время, когда лучшие из лучших должны уходить, потому что их родители просят их об этом. Как в случае с Хабибом и Илоном Маском», — написал Маккинни на своей странице в социальных сетях.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: