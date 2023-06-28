Парламент Дагестана переименовал село в честь отца Хабиба
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Село Кироваул Кизилюртовского района переименовано в Манапкалу в честь заслуженного тренера Российской Федерации Абдулманапа Нурмагомедова – отца бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом информирует «Аргументы и факты». Соответствующая процедура была начата ещё в августе 2020 года.
Отмечается, что во время 24-й сессии Народного собрания Дагестана 71 депутат проголосовал за переименование села Кироваул. Один голос был против такого решения.
Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни в 2020 году. Ему было 57 лет.
Хабиб завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года, признавшись, что пообещал матери больше не драться после смерти отца.
В Дагестане нарисовали граффити в честь Хабиба и его отца:
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