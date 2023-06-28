Дрикус Дю Плесси рассказал, как побил Адесанью в 19 лет

Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус Дю Плесси рассказал, как тренировался с чемпионом UFC в среднем весе UFC Исраэлем Адесаньей в Таиланде.

«Мы вместе тренировались в Таиланде. Кажется, мне тогда было 19 лет. Уже тогда у него был неплохой послужной список в ММА. У меня было 3-0. Он сказал, что я победил его в грэпплинге. В этом он прав на 100 процентов. Я действительно повозил его в этом компоненте. Что касается стойки, то в ней мы не провели ни одного раунда», — сказал Дю Плесси на канале The Schmo в YouTube.

Дю Плесси провёл в ММА 21 бой, в которых одержал 19 побед и потерпел два поражения. В настоящий момент занимает пятое место в рейтинге средневесов UFC.

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