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Сехудо объяснил, что нужно сделать Марку Цукербергу, что иметь шансы победить Илона Маска

Сехудо объяснил, что нужно сделать Марку Цукербергу, что иметь шансы победить Илона Маска
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американский ветеран Генри Сехудо высказался о потенциальном поединке между знаменитыми американскими предпринимателями и миллиардерами Марком Цукербергом и Илоном Маском. Ранее Цукерберг принял вызов со стороны Маска.

«У Марка Цукерберга есть одно преимущество, и его зовут Triple C. Мы подписаны друг на друга в социальных сетях. Думаю, у него хороший бросок. Единственное, что меня пугает… наверное, я бы попросил Маска сбросить, может быть, 15-20 фунтов. У Илона сейчас около 200 фунтов, а у Марка где-то между 150 и 160», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Ранее мама Илона Маска заявила, что выступает категорически против поединка сына с Цукербергом, попросив прекратить разговоры об их бое, чтобы об этой идее поскорее забыли.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:

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