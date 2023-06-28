Боец UFC Мухаммад — миллиардеру Джеффу Безосу: ты вообще собираешься с кем-то драться?

Боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к американскому предпринимателю и миллиардеру Джеффу Безосу.

«Джефф, тебе никто не пишет. Ты вообще собираешься с кем-то драться? Я могу обучить тебя, лол», — написал Мухаммад.

Ранее сообщалось, что другие американские миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести поединок друг с другом. Первоначально Маск написал, что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что тот попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: