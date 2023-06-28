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Сехудо — о бое Маска и Цукерберга: не понимаю, почему кто-то так ненавидит что-то подобное

Сехудо — о бое Маска и Цукерберга: не понимаю, почему кто-то так ненавидит что-то подобное
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американский ветеран Генри Сехудо заявил, что поединок между американскими предпринимателями и миллиардерами Марком Цукербергом и Илоном Маском положительно сказался бы на популярности смешанных единоборств и UFC в частности.

«Думаю, это хорошая возможность для смешанных единоборств. Я думаю, что на самом деле это хорошая возможность для всех. Этот бой привлёк бы колоссальное внимания к UFC. Хорошо ли это для ММА? Сто процентов. Не понимаю, почему кто-то так ненавидит что-то подобное, ведь чем больше такой поединок привлечёт внимания, тем лучше», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:

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