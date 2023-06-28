«Ситуация безвыходная». Отец Илона Маска сделал заявление о бое сына с Марком Цукербергом

Эррол Маск, отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, высказался о его потенциальном поединке с другим бизнесменом Марком Цукербергом. По мнению Маска-старшего, для Илона бой с Цукербергом при любом его исходе станет проигрышным вариантом.
«Дело в том, что если этот сумасшедший бой состоится и, если Илон победит этого парня, его назовут хулиганом. Ведь он намного тяжелее и выше. В то же время, если он проиграет, унижение [для него] будет полнейшим. Для Илона это безвыходная ситуация. Илон проиграет, если победит в бою, и проиграет, если потерпит поражение. Я думаю, что Илон попал в трудную ситуацию из-за своего поведения в старших классах. В этом они похожи», — приводит слова Эррола The US Sun.
Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:
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