Тренер Оливейры раскрыл, какое обещание нарушил Чарльз перед боем с Дариушем

Диего Лима, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Чарльза Оливейры, вспомнил давний разговор со своим подопечным. Оливейра тогда сказал ему, что больше никогда не будет драться в Канаде, где он всякий раз проигрывал. Узнав, что бой с Бенеилом Дариушем должен состояться в Канаде, Оливейра изменил решение.

«Я помню, когда начал работать с Оливейрой, он сказал мне в шутку, но в то же время очень серьёзно: «Давай только договоримся – я не буду драться в Канаде». Мы посмеялись, и я сказал: «Хорошо, ты никогда не будешь драться в Канаде».

И вот Шон Шелби (матчмейкер UFC. — Прим. «Чемпионата») сказал, что бой с Дариушем состоится в Канаде. Я позвонил Чарльзу и сказал: «Поединок назначен на десятое число, но он будет в Канаде». И Чарльз ответил: «Знаешь, а давай. Я готов. Это даже здорово – ещё одно препятствие, которое я должен преодолеть и оставить позади», — приводит слова Лимы MMA Fighting со ссылкой на его выступление в Trocação Franca podcast.

Напомним, Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде.

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