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Бивол сказал, при каком условии сразится с победителем боя Канело – Чарло

Бивол сказал, при каком условии сразится с победителем боя Канело – Чарло
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался об ожидаемом поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермаллом Чарло, который может состояться в сентябре.

«Да, если Чарло победит, я принял бы этот поединок. И не потому, что мне нужен соперник в дивизионе ниже, я предпочитаю выступать в своей весовой категории. Если мы получим хорошее предложение о бое за пояс, я соглашусь. Но мой основный приоритет сосредоточен на полутяжёлом весе», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Бивол не выступал с ноября, когда победил единогласным судейским решением мексиканца Хильберто Рамиреса.

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