Царукян назвал сроки своего следующего выступления

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян назвал желаемые сроки своего следующего выступления в престижнейшей организации мира.

«Я планирую вернуться в октагон в сентябре-октябре, чтобы подраться с кем-то из топ-5», – приводит слова Царукяна издание MMA.Metaratings.ru.

Арману Царукяну 26 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в апреле 2019-го провёл дебютный поединок в UFC, уступив соотечественнику Исламу Махачеву судейским решением. Всего на счету россиянина 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC on ESPN 47, Царукян победил бразильца Жоакима Силву техническим нокаутом в третьем раунде.