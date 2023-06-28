Царукян назвал сроки своего следующего выступления
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян назвал желаемые сроки своего следующего выступления в престижнейшей организации мира.
«Я планирую вернуться в октагон в сентябре-октябре, чтобы подраться с кем-то из топ-5», – приводит слова Царукяна издание MMA.Metaratings.ru.
Арману Царукяну 26 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в апреле 2019-го провёл дебютный поединок в UFC, уступив соотечественнику Исламу Махачеву судейским решением. Всего на счету россиянина 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах.
В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC on ESPN 47, Царукян победил бразильца Жоакима Силву техническим нокаутом в третьем раунде.
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