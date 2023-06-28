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Эвандер Холифилд дал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Эвандер Холифилд дал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, легендарный американец Эвандер Холифилд высказался о потенциальном мегафайте между лидерами супертяжёлого дивизиона, британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Сможет ли Усик победить? Нет. Тайсон Фьюри доказал, что он великолепный боец. В отличие от остальных бойцов, он является тем парнем, который способен вносить коррективы, что делает любого боксёра лучше.

В том-то и дело, что Фьюри никто не бил! Как можно утверждать, что его побьют, если этого ещё никто не делал? Если вас никто не побеждал, значит, вы не показали, что можете проиграть», – приводит слова Холифилда издание Boxing Social.

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