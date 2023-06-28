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Царукян: амбиций взять реванш у Гамрота нет — в первом бою меня съели судьи

Царукян: амбиций взять реванш у Гамрота нет — в первом бою меня съели судьи
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Российский легковес UFC Арман Царукян высказался о потенциальном реванше с поляком Матеушем Гамротом. Напомним, поединок бойцов состоялся в июне 2022 года и завершился победой Гамрота единогласным решением.

«В первом бою с Гамротом судьи меня просто съели. Засудили жёстко, не отдали мне победу. Конечно, хотелось бы взять реванш и удосрочить его, но сейчас у меня нет амбиций взять реванш, потому что я знаю, что выиграл этот бой. Он седьмой номер рейтинга – если мне дают кого-то из топ-5, то смысл мне драться с ним? Так что в данный момент я не хочу с ним драться», – приводит слова Царукяна издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC on ESPN 47, Царукян победил бразильца Жоакима Силву техническим нокаутом в третьем раунде.

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