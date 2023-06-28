Царукян: у Хабиба борьба намного круче была, чем у Махачева

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян сравнил именитых соотечественников Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
«По моему мнению, и Хабиб, и Ислам – очень доминирующие чемпионы. Сравнивать их тяжело, так как какие-то качества лучше у Ислама, какие-то у Хабиба. У Хабиба борьба намного круче была, контроль, выносливость. У Ислама разносторонность, ударка, которая у него лучше, чем у Хабиба. То есть, они оба хороши, каждый пользуется тем, что у него есть», – приводит слова Царукяна издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2020 года, Нурмагомедов победил удушающим приёмом во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры. Всего на его счету в MMA 29 побед и ни одного поражения.
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