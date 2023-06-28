Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев поздравили всех мусульман с праздником Курбан-байрам

Российские чемпионы UFC Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев поздравили в социальных сетях всех мусульман с праздником Курбан-байрам.
«С праздником всех мусульман на Земле», – написал Нурмагомедов.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
«Поздравляю всех Мусульман с праздником Курбан Байрам. Пусть Всевышний примет ваши благие деяния», – написал Махачев.
Фото: из личного архива Ислама Махачева
В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2020 года, Нурмагомедов победил удушающим приёмом во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры. Всего на его счету в MMA 29 побед и ни одного поражения.
Махачев, являющийся действующим обладателем титула в лёгком весе (до 70 кг), в феврале одолел единогласным решением австралийца Алекса Волкановски.
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