Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев поздравили всех мусульман с праздником Курбан-байрам

Российские чемпионы UFC Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев поздравили в социальных сетях всех мусульман с праздником Курбан-байрам.

«С праздником всех мусульман на Земле», – написал Нурмагомедов.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Поздравляю всех Мусульман с праздником Курбан Байрам. Пусть Всевышний примет ваши благие деяния», – написал Махачев.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2020 года, Нурмагомедов победил удушающим приёмом во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры. Всего на его счету в MMA 29 побед и ни одного поражения.

Махачев, являющийся действующим обладателем титула в лёгком весе (до 70 кг), в феврале одолел единогласным решением австралийца Алекса Волкановски.