Инсайдер: бой Усика и Фьюри не состоится в декабре

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) не состоится в декабре, заявил обозреватель издания talkSPORT Саймон Джордан.

«Мне сообщили, что Тайсон Фьюри однозначно не подерётся в Саудовской Аравии в декабре. До этого поединка ещё далеко. Я бы первым, кто начал говорить о супертурнире с участием четырёх бойцов, но предложения так и не поступили. Их можно было сделать, но этого не произошло. Переговоры продолжаются, но относительно надёжные источники сообщили, что в декабре ничего не будет», – сказал Джордан в подкасте talkBOXING.

Ранее Эвандер Холифилд дал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри.