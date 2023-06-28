Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: бой Усика и Фьюри не состоится в декабре

Инсайдер: бой Усика и Фьюри не состоится в декабре
Комментарии

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) не состоится в декабре, заявил обозреватель издания talkSPORT Саймон Джордан.

«Мне сообщили, что Тайсон Фьюри однозначно не подерётся в Саудовской Аравии в декабре. До этого поединка ещё далеко. Я бы первым, кто начал говорить о супертурнире с участием четырёх бойцов, но предложения так и не поступили. Их можно было сделать, но этого не произошло. Переговоры продолжаются, но относительно надёжные источники сообщили, что в декабре ничего не будет», – сказал Джордан в подкасте talkBOXING.

Ранее Эвандер Холифилд дал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри.

Материалы по теме
Эвандер Холифилд дал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри
Материалы по теме
Усик согласился взять арабские деньги. Теперь Фьюри некуда деваться
Усик согласился взять арабские деньги. Теперь Фьюри некуда деваться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023