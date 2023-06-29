Официально: реванш Шевченко с Грассо пройдёт 16 сентября

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе среди женщин Валентина Шевченко вернётся в октагон в реванше с мексиканкой Алексой Грассо, которая обладает поясом в наилегчайшем дивизионе, а также возглавляет женский рейтинг pound-for-pound.
Бой пройдёт 16 сентября в День независимости Мексики и возглавит один из турниров серии Fight Night.
Анонс боя Алекса Грассо — Валентина Шевченко
Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.
В активе Алексы Грассо 16 побед при трёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. Шевченко, в свою очередь, выиграла в ММА 23 боя и четырежды проиграла.
- 29 июня 2023
-
09:18
-
08:12
-
00:58
- 28 июня 2023
-
23:56
-
23:42
-
23:05
-
22:45
-
22:29
-
21:30
-
20:47
-
20:04
-
19:23
-
19:05
-
18:51
-
18:03
-
17:43
-
17:00
-
16:27
-
15:10
-
14:20
-
13:48
-
13:14
-
12:24
-
12:03
-
11:26
-
11:06
-
10:35
-
09:52
-
09:31
-
09:21
-
00:54
-
00:19
- 27 июня 2023
-
23:50
-
23:28
-
22:50