Официально: реванш Шевченко с Грассо пройдёт 16 сентября

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе среди женщин Валентина Шевченко вернётся в октагон в реванше с мексиканкой Алексой Грассо, которая обладает поясом в наилегчайшем дивизионе, а также возглавляет женский рейтинг pound-for-pound.

Бой пройдёт 16 сентября в День независимости Мексики и возглавит один из турниров серии Fight Night.

Анонс боя Алекса Грассо — Валентина Шевченко

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.

В активе Алексы Грассо 16 побед при трёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. Шевченко, в свою очередь, выиграла в ММА 23 боя и четырежды проиграла.