Ли возмутился тем, что бой с Фахретдиновым пройдёт без зрителей

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на временный титул чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли высказался о предстоящем поединке с Ринатом Фахретдиновым.

«Не буду лгать, мне бы хотелось видеть на трибунах фанатов. Не знаю, сколько человек посмотрят эти бои, но это всё равно тупо. О чём они там думают? Пандемия закончилась, но до UFC эта новость, видимо, идёт голубиной почтой. Бои перед тысячами болельщиков — это совершенно другое. А так на трибунах будет 200–300 богатых болванов, наблюдающих, как мы истекаем кровью для них», — сказал Ли в интервью The Mac Life.

Напомним, бой Ли с Фахретдиновым в полусреднем весе пройдёт на турнире UFC Vegas 76, который состоится на арене UFC Apex.