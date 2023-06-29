Ли возмутился тем, что бой с Фахретдиновым пройдёт без зрителей
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Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на временный титул чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли высказался о предстоящем поединке с Ринатом Фахретдиновым.
«Не буду лгать, мне бы хотелось видеть на трибунах фанатов. Не знаю, сколько человек посмотрят эти бои, но это всё равно тупо. О чём они там думают? Пандемия закончилась, но до UFC эта новость, видимо, идёт голубиной почтой. Бои перед тысячами болельщиков — это совершенно другое. А так на трибунах будет 200–300 богатых болванов, наблюдающих, как мы истекаем кровью для них», — сказал Ли в интервью The Mac Life.
Напомним, бой Ли с Фахретдиновым в полусреднем весе пройдёт на турнире UFC Vegas 76, который состоится на арене UFC Apex.
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