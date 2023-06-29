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«Конор накачан стероидами и бьёт девчонок». Фревола бросил вызов Чендлеру

«Конор накачан стероидами и бьёт девчонок». Фревола бросил вызов Чендлеру
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Американский боец смешанных единоборств, 14-й номер рейтинга лёгкого веса UFC Мэтт Фревола бросил вызов Майклу Чендлеру, заявив, что тот не дождётся поединка с Конором Макгрегором.

«Ноябрь, MSG, я готов. Макгрегор драться не будет, он накачан стероидами и кокаином под завязку и бьёт девочек. Майкл, ты можешь сколько угодно мечтать об этом поединке, но его не будет. А знаешь, с кем бы ты мог сразиться? Для меня было бы здорово провести бой и прикончить тебя в октагоне. Я готов обеспечить такое зрелище в Нью-Йорке», — сказал Фревола в видео на своей странице в социальных сетях.

Ранее Майкл Чендлер заявил, что по-прежнему верит в то, что поединок с Конором Макгрегором состоится до конца года, и призвал ирландца выполнить обещание вернуться в октагон.

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Комментарии
404 - Чемпионат.com
Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
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