Царукян: если бы Махачев не был чемпионом, я бы его не упоминал

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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян отреагировал на слова действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.
Ранее Махачев посоветовал Царукяну перестать раскручивать себя за счёт его имени и начать доказывать всё своими поединками.
«Нет, я не прославлялся за счёт его имени. Просто Ислам – чемпион в нашем весе, из-за этого я много где упоминаю его имя. Если бы он не был чемпионом, я бы не упоминал его и вообще не говорил о нём. В данный момент он чемпион. Вот когда перестанет быть чемпионом, тогда и не будем говорить о нём», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в апреле 2019 года Махачев и Царукян уже встречались в октагоне и бой завершился победой Ислама единогласным решением судей.
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