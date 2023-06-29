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Царукян: если бы Махачев не был чемпионом, я бы его не упоминал

Царукян: если бы Махачев не был чемпионом, я бы его не упоминал
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян отреагировал на слова действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

Ранее Махачев посоветовал Царукяну перестать раскручивать себя за счёт его имени и начать доказывать всё своими поединками.

«Нет, я не прославлялся за счёт его имени. Просто Ислам – чемпион в нашем весе, из-за этого я много где упоминаю его имя. Если бы он не был чемпионом, я бы не упоминал его и вообще не говорил о нём. В данный момент он чемпион. Вот когда перестанет быть чемпионом, тогда и не будем говорить о нём», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в апреле 2019 года Махачев и Царукян уже встречались в октагоне и бой завершился победой Ислама единогласным решением судей.

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404 - Чемпионат.com
Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
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