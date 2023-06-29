Боец Bellator, перенёсший остановку сердца в начале июня, пришёл в сознание

Американский боец Bellator Крис Ленчиони пришёл в сознание после перенесённой остановки сердца во время одной из тренировок, сообщает MMAFighting.

Боец несколько недель не приходил в себя, и его состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое, но появилась положительная динамика, и, в частности, 28-летний боец стал реагировать на внешнюю стимуляцию. Однако врачи пока не дают прогнозов.

«Неврологи говорили, что нужно подождать. Они не были уверены, что это произойдёт. Но если кто и может выйти из чего-то подобного, так это он. Он боец во всех смыслах, не только в клетке. Две камеры его сердца работали неправильно, и сердечный ритм действительно был очень высоким. Всего десять процентов людей остаются в живых после такого, и тот факт, что он двигается, делает что-то, впервые выпил воду, например, сводит с ума и меня, и медсестёр», — рассказала Марка Ленчиони, жена бойца.