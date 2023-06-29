Боец Bellator, перенёсший остановку сердца в начале июня, пришёл в сознание

- 18+
- Правовая информация
- Контакты
- Реклама
- Политика конфиденциальности
- Условия использования
- Мобильная версия Полная версия
Американский боец Bellator Крис Ленчиони пришёл в сознание после перенесённой остановки сердца во время одной из тренировок, сообщает MMAFighting.
Боец несколько недель не приходил в себя, и его состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое, но появилась положительная динамика, и, в частности, 28-летний боец стал реагировать на внешнюю стимуляцию. Однако врачи пока не дают прогнозов.
«Неврологи говорили, что нужно подождать. Они не были уверены, что это произойдёт. Но если кто и может выйти из чего-то подобного, так это он. Он боец во всех смыслах, не только в клетке. Две камеры его сердца работали неправильно, и сердечный ритм действительно был очень высоким. Всего десять процентов людей остаются в живых после такого, и тот факт, что он двигается, делает что-то, впервые выпил воду, например, сводит с ума и меня, и медсестёр», — рассказала Марка Ленчиони, жена бойца.
- 18+
- Правовая информация
- Контакты
- Реклама
- Политика конфиденциальности
- Условия использования
- Мобильная версия Полная версия
- 29 июня 2023
-
10:52
-
10:30
-
10:18
-
09:55
-
09:38
-
09:18
-
08:12
-
00:58
- 28 июня 2023
-
23:56
-
23:42
-
23:05
-
22:45
-
22:29
-
21:30
-
20:47
-
20:04
-
19:23
-
19:05
-
18:51
-
18:03
-
17:43
-
17:00
-
16:27
-
15:10
-
14:20
-
13:48
-
13:14
-
12:24
-
12:03
-
11:26
-
11:06
-
10:35
-
09:52
-
09:31
-
09:21