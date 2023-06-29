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Кормье назвал бойца, которого считает величайшим полусредневесом в истории UFC

Кормье назвал бойца, которого считает величайшим полусредневесом в истории UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что считает канадца Жоржа Сен-Пьера величайшим бойцом UFC.

«Проблема в том, что в полусреднем весе было не так много чемпионов вообще. В этом весе чемпионы правят настолько долго, что в итоге обладателей пояса было не так много. Поэтому во главе я ставлю Жоржа Сен-Пьера, он наш Джордж Вашингтон, потом Мэтт Хьюз и Камару Усман, а четвёртый — Тайрон Вудли.

Что касается Лоулера, то у них с Вудли примерно схожее резюме и нужно учитывать, что Тайрон побил Лоулера и завоевал пояс. Вудли расправился с Дарреном Тиллом, много раз защитил титул и не получал никаких поблажек от руководства, так как с ним было непросто работать», — приводит слова Кормье MMA News.

Напомним, сейчас чемпионом в полусреднем весе является Леон Эдвардс.

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404 - Чемпионат.com
Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
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