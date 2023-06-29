Оливейра: в Канаде мне аплодировали почти 20 тысяч зрителей, я такое видел только в кино

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра рассказал о впечатлениях после победы над Бенеилом Дариушем на турнире UFC 289, прошедшем в Канаде.

Оливейра выиграл техническим нокаутом в первом раунде. Это первая победа бразильца в Канаде, до этого было четыре поражения.

«Мне аплодировали стоя почти 20 тысяч зрителей в Канаде. У меня было ощущение, что бой проходит не в Ванкувере, а у меня на заднем дворе, никогда этого не забуду. Я плакал и после боя, и на выходе с арены, такое остаётся в памяти. Мы ехали в гостиницу, и тысячи людей кричали моё имя. Казалось, эти люди могут перевернуть нашу машину. Сложно описать ощущения, я такое видел только в кино», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.