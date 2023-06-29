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Исмагулов: бой с Гэтжи был бы самым лёгким для меня, буду с ним играться, как с котёнком

Исмагулов: бой с Гэтжи был бы самым лёгким для меня, буду с ним играться, как с котёнком
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Казахстанский боец смешанных единоборств, 12-й номер рейтинга лёгкой весовой категории Дамир Исмагулов заявил, что хотел бы подраться с Джастином Гэтжи.

В ночь на 2 июля на UFC Vegas 76 Исмагулову предстоит провести поединок с 15-м номером дивизиона Грантом Доусоном. Гэтжи, в свою очередь, занимает третье место в рейтинге.

«В случае победы над Доусоном я бы хотел подраться с Джастином Гэтжи. Его называют самым опасным ударником нашего дивизиона, он сам называет себя гангстером, но я готов с ним встретиться и буду играться с ним, как с котёнком. Он узнает казахскую школу бокса. Увидит её, но не увидит моих ударов. Этот бой был бы самым лёгким для меня», — сказал Исмагулов на пресс-конференции UFC.

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