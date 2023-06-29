Исмагулов: я собираюсь зачистить лёгкий дивизион, могу размазать любого

Казахстанский боец смешанных единоборств, 12-й номер рейтинга лёгкой весовой категории Дамир Исмагулов заявил, что способен выиграть у любого соперника в дивизионе.

В ночь на 2 июля на UFC Vegas 76 Исмагулову предстоит провести поединок с 15-м номером дивизиона Грантом Доусоном.

«Я никогда не выбирал себе соперников. Мне дали — я согласился. Да, очередной борец, силён в грэпплинге, но я не принижаю свои навыки в борьбе. Я уверен в себе, и я знаю, что могу размазать любого в этом дивизионе. Я собираюсь зачистить весь лёгкий дивизион и считаю, что я по-прежнему опасен. Хочу размазать всех в топ-5», — сказал Исмагулов на пресс-конференции.

В последнем поединке Исмагулов проиграл единогласным решением судей Арману Царукяну. Всего же у него 24 победы при двух поражениях.