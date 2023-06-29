Шон О’Мэлли рассказал, с кем планирует подраться в случае победы над Стерлингом

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли рассказал, с кем хочет провести первую защиту титула в случае победы над Алджамейном Стерлингом.

«Кори Сэндхаген не получит титульный шанс следующим. Скорее всего, это будет победитель боя между Генри Сехудо и Марлоном Верой. В случае победы, у Марлона будет больше шансов получить титульный поединок. Но я выберу соперника после того, как побью Стерлинга», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Напомним, Вера и О’Мэлли уже встречались в августе 2020 года и эквадорец отправил Шона в нокаут в первом раунде.

Титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 292, который состоится в Бостоне 19 августа.