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Боец UFC Шон Стрикленд призвал запретить женщинам голосовать и работать

Боец UFC Шон Стрикленд призвал запретить женщинам голосовать и работать
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Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд заявил, что женщин нужно убирать с рабочих мест.

«Нам нужно вернуться к тому, чтобы убрать женщин с рабочих мест. Подумайте об Америке до того, как женщинам разрешили голосовать. Они попытались запретить алкоголь. Я даже не пью, но я не пытаюсь запретить алкоголь. Вы позволили женщинам выйти на работу, и теперь мы зарабатываем меньше денег.

Нам нужно вернуть женщин на кухню, только мужчина должен работать. Так что, думаю, как коллективная мужская сила мы должны избрать кого-то, кто вернёт женщин на кухню. В семье нужен один работающий мужчина», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

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