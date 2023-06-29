Боец UFC Фахретдинов: хотелось бы, чтобы Загитова не выкладывала фото в купальниках
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о фигуристке Алине Загитовой и её фотографиях в купальниках.
«Я её не знаю, поэтому своё отношение к ней высказывать не могу. Ну в купальниках я бы точно не выкладывал фотографии. Ну, опять же, у всех разное мировоззрение, мне хотелось бы, чтобы она так не делала, так как татарка. Хотелось бы, чтобы она в религии была и так далее, но я её не знаю, что говорить», — сказал Фахретдинов в интервью изданию «Спорт-экспресс».
В ночь на 2 июля на турнире UFC Vegas 76 Ринат Фахретдинов проведёт поединок с Кевином Ли. Для татарского бойца это третий бой в UFC, два предыдущих он выиграл единогласным решением судей.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июня 2023
-
15:30
-
15:04
-
14:29
-
14:14
-
13:29
-
13:18
-
12:55
-
12:35
-
11:52
-
11:42
-
11:30
-
10:52
-
10:30
-
10:18
-
09:55
-
09:38
-
09:18
-
08:12
-
00:58
- 28 июня 2023
-
23:56
-
23:42
-
23:05
-
22:45
-
22:29
-
21:30
-
20:47
-
20:04
-
19:23
-
19:05
-
18:51
-
18:03
-
17:43
-
17:00
-
16:27
-
15:10
Партнерский контент