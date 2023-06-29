Боец UFC Фахретдинов: хотелось бы, чтобы Загитова не выкладывала фото в купальниках

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о фигуристке Алине Загитовой и её фотографиях в купальниках.

«Я её не знаю, поэтому своё отношение к ней высказывать не могу. Ну в купальниках я бы точно не выкладывал фотографии. Ну, опять же, у всех разное мировоззрение, мне хотелось бы, чтобы она так не делала, так как татарка. Хотелось бы, чтобы она в религии была и так далее, но я её не знаю, что говорить», — сказал Фахретдинов в интервью изданию «Спорт-экспресс».

В ночь на 2 июля на турнире UFC Vegas 76 Ринат Фахретдинов проведёт поединок с Кевином Ли. Для татарского бойца это третий бой в UFC, два предыдущих он выиграл единогласным решением судей.