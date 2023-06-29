Оливейра: я тот же парень из фавел, деньги и слава не говорят громче меня

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра заверил, что слава его не изменила.

«Я никогда не позволял, чтобы деньги, слава говорили громче меня. Я уважительно отношусь к людям, готов всех обнимать. Назовите хоть один скандал с моим участием. Чарльз — тот же парень из фавел, который поднялся с самого дна. Посмотрите, чего я достиг. Но при этом я остался прежним, я готов отдать последнюю рубашку нуждающимся людям.

Да, у меня классная машина, но я отдавал за это пот и кровь. Это плоды моей работы. Я постоянно спрашиваю близких, не изменился ли я. Говорят, что я тот же, что и всегда. Когда они увидят что-то другое, нужно будет сделать паузу», — цитирует Оливейру MMA Fighting.