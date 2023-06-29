Ринат Фахретдинов: моя цель в этом году — попасть в топ-15

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал о своей цели на 2023 год.

В ночь на 2 июля на турнире UFC Vegas 76 Ринат Фахретдинов проведёт поединок с Кевином Ли. Для татарского бойца это третий бой в UFC, два предыдущих он выиграл единогласным решением судей.

«Всё будет зависеть от того, какой будет победа над Кевином Ли. Как бы то ни было, победив Кевина Ли, я войду в топ-20 и буду просить бой в Абу-Даби. И надеюсь, что в Абу-Даби я смогу сразиться с кем-то из топ-15. Моя цель в этом году – попасть в топ-15», — сказал Фахретдинов на пресс-конференции.

В первых двух поединках Фахретдинов выиграл у Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла — оба раза единогласным решением судей. Всего у российского бойца 22 победы при одном поражении в ММА.