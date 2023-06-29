Уайлдер: Энди Руис — это просто низкий толстый парень с маленькими ручками

Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказался в адрес Энди Руиса, чьи представили заявили, что согласны на бой лишь при равном распределении гонораров.

«Энди Руис был чемпионом мира только мгновение. Это просто низкий толстый парень с маленькими ручками, которые делают его быстрым визуально. Единственное, почему этот бой может быть интересен — то, что фанаты хотят увидеть, как быстро я его нокаутирую. Энди скоро 33 года, он будет на мели и не сможет содержать детей, потому что за него решения всегда принимал отец. Распределение гонорара 50 на 50… Ты хуже меня во всём, завязывай с этими разговорами», — цитирует Уайлдера Seckbach.

В активе Уайлдера 43 победы, 42 из которых нокаутом, ничья и два поражения. Руис также потерпел два поражения при 35 победах.