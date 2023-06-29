Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайлдер: Энди Руис — это просто низкий толстый парень с маленькими ручками

Уайлдер: Энди Руис — это просто низкий толстый парень с маленькими ручками
Комментарии

Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказался в адрес Энди Руиса, чьи представили заявили, что согласны на бой лишь при равном распределении гонораров.

«Энди Руис был чемпионом мира только мгновение. Это просто низкий толстый парень с маленькими ручками, которые делают его быстрым визуально. Единственное, почему этот бой может быть интересен — то, что фанаты хотят увидеть, как быстро я его нокаутирую. Энди скоро 33 года, он будет на мели и не сможет содержать детей, потому что за него решения всегда принимал отец. Распределение гонорара 50 на 50… Ты хуже меня во всём, завязывай с этими разговорами», — цитирует Уайлдера Seckbach.

В активе Уайлдера 43 победы, 42 из которых нокаутом, ничья и два поражения. Руис также потерпел два поражения при 35 победах.

Материалы по теме
Тренер Уайлдера: Руис неплох, но он будет наглухо нокаутирован в бою с Деонтеем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023