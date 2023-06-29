Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Новый конь». Джейк Пол показал фото «Феррари» жёлтого цвета

«Новый конь». Джейк Пол показал фото «Феррари» жёлтого цвета
Комментарии

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото «Феррари».

«Новый конь», — подписал фотографию Джейк.

Фото: Из личного архива Джейка Пола

Фото: Из личного архива Джейка Пола

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.

В следующем поединке Пол встретится с бывшей звездой UFC Нейтом Диазом. Их бой состоится 5 августа в Далласе (США).

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:

Материалы по теме
Реслинг — живее всех живых! UFC купила самую крутую лигу и отправит туда своих звёзд
Реслинг — живее всех живых! UFC купила самую крутую лигу и отправит туда своих звёзд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023