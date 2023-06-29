«Новый конь». Джейк Пол показал фото «Феррари» жёлтого цвета

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото «Феррари».
«Новый конь», — подписал фотографию Джейк.
Фото: Из личного архива Джейка Пола
Фото: Из личного архива Джейка Пола
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.
В следующем поединке Пол встретится с бывшей звездой UFC Нейтом Диазом. Их бой состоится 5 августа в Далласе (США).
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
- 29 июня 2023
-
18:37
-
18:01
-
17:47
-
17:19
-
16:55
-
16:30
-
15:57
-
15:30
-
15:04
-
14:29
-
14:14
-
13:29
-
13:18
-
12:55
-
12:35
-
11:52
-
11:42
-
11:30
-
10:52
-
10:30
-
10:18
-
09:55
-
09:38
-
09:18
-
08:12
-
00:58
- 28 июня 2023
-
23:56
-
23:42
-
23:05
-
22:45
-
22:29
-
21:30
-
20:47
-
20:04
-
19:23